M5s: Di Maio, Conte porterà avanti nuova evoluzione del Movimento

- Il Movimento 5 stelle è di fronte a una grande sfida di evoluzione che è quella che sta portando avanti Giuseppe Conte. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio anch’io”. Come ex presidente del Consiglio, ha spiegato Di Maio “e con un grande bagaglio di esperienza”, Conte “è la persona giusta per guidare una forza politica come la nostra”. Il ministro ha dichiarato che con Conte si lavorerà “insieme sulla transizione ecologica”, sottolineando che “il miglior modo per creare posti di lavoro nei prossimi vent’anni è investire nelle rinnovabili”. (Les)