Covid: Orlando, procedere con ulteriori ristori, intervenire per la tenuta democratica

- "Non abbiamo scongiurato per sempre una crisi sociale. C’è un fortissimo disagio e la piazza di ieri a Montecitorio mi fa dire che bisogna procedere con ulteriori interventi di ristoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ai microfoni di Rtl 102.5. "Nel disagio di ieri a Montecitorio si inserisce anche chi vuole strumentalizzare, quindi c’è bisogno di intervenire per evitare che questo produca guai alla tenuta democratica”, ha aggiunto.(Rin)