Francia: Macron, essenziale riprendere lezioni materne e elementari in classe da 26 aprile

- È "essenziale" riprendere le lezioni in presenza nelle scuole materne ed elementari il 26 aprile in Francia per poi passare a quelle dei licei e delle medie la settimana successiva. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". "Non ho condizionato la riapertura delle materne e delle scuole, poi delle medie e dei licei a degli indicatori sanitari. Perché? Perché tre settimane di assenza fisica di corso sono già uno sforzo importante", ha detto il capo dello Stato. "La scuola è un luogo dove il virus circola, ma non è un luogo dove il virus circola di più", ha continuato Macron. "La salute è il primo obiettivo, ho reso anche l'educazione una priorità", ha detto il presidente francese. Macron nella giornata di ieri, 6 aprile, ha effettuato una "visita a sorpresa virtuale" partecipando a una lezione a distanza. Il presidente ha potuto dialogare con alcuni studenti e insegnanti nel pomeriggio sulla situazione sanitaria e sull'organizzazione della didattica. A questa prima settimana di lezioni a distanza seguiranno quindici giorni in vacanza, per un ritorno progressivo sui banchi che comincerà il 26 aprile e terminerà il 3 maggio. (Frp)