Kosovo: ambasciatore tedesco, deputati partecipino a voto per elezione presidente

- Importante dichiarazione del presidente ad interim del Kosovo Glauk Konjufca: è vitale per tutti i deputati partecipare al voto per l'elezione del nuovo capo dello Stato, in quanto il boicottaggio del processo non è la strada per andare avanti. Lo ha affermato l'ambasciatore tedesco a Pristina, Jorn Rohode, scrivendo sul suo profilo Twitter. La Lega democratica del Kosovo (Ldk) dovrebbe sostenere l'elezione di Vjosa Osmani alla presidenza, ma nelle scorse ore il leader del partito Lumir Abdixhiku ha chiesto al governo di revocare la legge sulle elezioni generali. "Revoca la legge, non mandarci a nuove elezioni", ha dichiarato il leader dell'Ldk nella sessione dei lavori parlamentari di ieri, come riportato dal portale d'informazione "Euronews Albania", osservando che l'opposizione "non si inginocchierà" alla maggioranza. Il movimento Vetevendosje del premier kosovaro, Albin Kurti, ha raccolto ieri le firme per convocare una sessione straordinaria del Parlamento in cui si voterà l'elezione del nuovo presidente del Kosovo. Come appreso dall'emittente "T7", Vetevendosje ha raccolto tra i parlamentari 40 firme necessarie per la convocazione della sessione in cui si dovrebbe votare l'elezione di Vjosa Osmani a capo dello Stato. (segue) (Alt)