Kosovo: ambasciatore tedesco, deputati partecipino a voto per elezione presidente (3)

- Secondo “Telegrafi” non è chiaro se alcuni parlamentari della Lega democratica del Kosovo (Ldk) – nello specifico Agim Veliu, Avdullah Hoti, Driton Selmanaj – voteranno a favore di Osmani. Ancora più problematico, tuttavia, sarebbe il fatto che alcuni parlamentari di Vetevendosje avrebbero espresso riserve su Osmani, annunciando che non avrebbero preso parte alla sessione dell'Assemblea in segno di protesta per come le cariche governative sono state assegnate ai rappresentanti della lista di Vjosa Osmani. Il vice presidente dell’Ldk, Lutfi Haziri, ha detto che tutti i loro parlamentari sono liberi di esprimere la loro volontà quando si tratta di votare per il nuovo capo dello Stato. "Ogni deputato alla sessione esprimerà la propria posizione. Questa è una domanda che dovrebbe essere posta ai parlamentari del partito", ha detto Haziri all’emittente “T7” aggiungendo: "L’Ldk ha sempre garantito stabilità istituzionale al Paese". (segue) (Alt)