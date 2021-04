Kosovo: ambasciatore tedesco, deputati partecipino a voto per elezione presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha espresso dei sospetti sul fatto che Vjosa Osmani avrebbe le capacità giuste per diventare presidente del Kosovo. Haradinaj ha dichiarato: "Non ho avuto l'opportunità di vedere Osmani in situazioni difficili. Temo le situazioni in cui Osmani, come è avvenuto lo scorso 4 settembre (data della firma di accordi economici fra Kosovo e Serbia alla Casa Bianca), quando avrebbe dovuto prendere una decisione rapida in nome del Kosovo. Personalmente ho subito le conseguenze di alcune sue decisioni, in primis nel caso sulla demarcazione dei confini e sull’Associazione delle municipalità serbe", ha detto Haradinaj, aggiungendo che questo è un motivo sufficiente per i suoi parlamentari di partito per non sostenere la candidatura di Osmani alla presidenza. (Alt)