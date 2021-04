Kosovo: eurodeputata Von Cramon, premier Kurti abbandoni strada del ricatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo appello al nuovo premier kosovaro, Robelli lo invita ad abbandonare "le avventure, perché non esistono leggi con lo spirito del ricatto". "Se il paese tornerà alle urne sarà responsabilità del Movimento Vetevendosje", ha dichiarato il giornalista, noto per aver sostenuto il cambiamento ed il partito di Kurti alle ultime elezioni. Le modifiche alla legge elettorale proposte dal Movimento Vetevendosje nelle ultime ore stanno facendo cambiare posizione alla Lega democratica del Kosovo (Ldk), che in settimana aveva deciso di sostenere la candidatura di Vjosa Osmani alla presidenza della repubblica come proposto da Kurti. Il partito Ldk dovrebbe sostenere l'elezione di Osmani alla presidenza, ma nelle scorse ore il leader Lumir Abdixhiku ha chiesto al governo di revocare la legge sulle elezioni generali. "Revoca la legge, non mandarci a nuove elezioni", ha dichiarato il leader dell'Ldk nella sessione dei lavori parlamentari di ieri, come riportato dal portale d'informazione "Euronews Albania", osservando che l'opposizione "non si inginocchierà" alla maggioranza. (Alt)