Kosovo: premier Kurti rimanda progetto per modifiche a legge elettorale

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha deciso di rimandare i suoi piani per adottare modifiche alla legge elettorale. Lo ha annunciato lo stesso Kurti, scrivendo su Facebook, nell'auspicio che tale mossa possa aprire le porte all'elezione in Parlamento del nuovo presidente della repubblica. "Stiamo assistendo ad un tentativo molto disturbante" da parte del primo ministro Kurti che sta "ricattando" gli altri partiti sulla nuova legge elettorale, ha denunciato in precedenza relatrice per il Kosovo nel Parlamento europeo, l'eurodeputata Viola von Cramon. "Questo è inaccettabile e certamente non è il modo con cui ci aspettavamo che il nuovo governo avrebbe lavorato cooperando in maniera costruttiva con gli altri gruppi parlamentari", ha dichiarato von Cramon osservando che le leggi devono essere adeguatamente preparate e rilanciando su Twitter un articolo del giornalista kosovaro Enver Robelli, che invita Kurti a "mettere fine a questa agonia". (segue) (Alt)