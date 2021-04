Kosovo: premier albanese Rama, elezione presidente Osmani completa nuovo quadro istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha accolto con favore l'elezione di Vjosa Osmani a presidente del Kosovo. Secondo quanto affermato da Rama tramite Twitter, l'elezione di Osmani a capo dello Stato "completa il nuovo quadro istituzionale" del Kosovo "e garantisce la stabilità necessaria per concentrarsi sul lavoro per la realizzazione del programma di governo". Il Parlamento di Pristina ha eletto l'ex presidente del Parlamento Osmani come nuovo capo dello Stato: al terzo tentativo, quando bastava la maggioranza semplice per l'elezione, la candidata presidente proposta dal Movimento Vetevendosje ha ottenuto 71 voti sui 120 seggi del monocamerale kosovaro. Contrari alla nomina di Osmani il Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e la Lista serba; mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk), sempre all'opposizione, è stata divisa sul sostegno alla nuova presidente. Osmani è la seconda presidente donna dall'indipendenza del Kosovo 13 anni fa. Il premier kosovaro Albin Kurti ha ringraziato i deputati che hanno votato in favore dell'elezione di Osmani. "Ora abbiamo completato la creazione delle nostre istituzioni ed entriamo in una nuova aera di sostenibilità e prosperità per tutti i cittadini del Kosovo", ha affermato Kurti.(Alt)