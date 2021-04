Serbia-Italia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatore Lo Cascio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha inoltre espresso gratitudine per il sostegno dell'Italia al percorso europeo della Serbia. L'ambasciatore Lo Cascio ha ribadito il sostegno dell'Italia all'ingresso della Serbia nell'Unione Europea e la disponibilità a contribuire all'attuazione delle riforme necessarie per l'integrazione europea. A questo proposito, i due interlocutori hanno discusso della necessità di accelerare i lavori sulle riforme nel settore dello Stato di diritto e dei media. Nel corso dell'incontro è stato anche discusso il tema del dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato da Bruxelles. Il presidente Vucic che ha sottolineato che la Serbia è pronta per il dialogo e per il compromesso come modo per risolvere le questioni aperte. (Seb)