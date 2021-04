Giappone: premier Suga visiterà Filippine e India entro maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, originariamente in programma il prossimo 9 aprile, è stato rinviato di una settimana, al 16 aprile. Lo ha annunciato il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo del Giappone, Katsunobu Kato. Il rinvio si è reso necessario "per concedere più tempo ai preparativi e garantire il successo" della visita ufficiale di Suga negli Stati Uniti, ha spiegato il portavoce. L'incontro, che sarà il primo faccia a faccia di Biden con un leader straniero, servirà a ribadire la centralità dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone, e affermare la cooperazione su diverse questioni, inclusi gli sforzi comuni per realizzare una regione indo-pacifica "libera e aperta", il mutamento climatico, l'ascesa della Cina e i test balistici della Corea del Nord. il primo ministro giapponese aveva assunto il vaccino contro il coronavirus di Pfizer in vista della visita ufficiale. (Git)