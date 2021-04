Imprese: Samsung, utili balzano del 44 per cento grazie alle vendite di smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha visto aumentare i propri utili del 44,2 per cento annuo nel primo trimestre 2021, grazie ad un forte aumento delle vendite di smartphone ed elettrodomestici durante la pandemia di coronavirus. L'azienda ha reso noto i dati oggi, 7 aprile: l'utile operativo trimestrale è ammontato a 9.300 miliardi di won (8,3 miliardi di dollari); il fatturato è aumentato del 17,5 per cento, a 65mila miliardi di won. L'utile è aumentato del 2,8 per cento rispetto al quarto trimestre 2020, e il fatturato del 5,6 per cento. (Git)