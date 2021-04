Usa: Internet, ex presidente Fcc Powell contesta i piani di Biden per la banda larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano dell'amministrazione presidenziale Usa per la concessione di 100 miliardi di dollari a governi locali, organizzazioni non-profit e cooperative per espandere la rete Internet a banda larga nelle aree rurali degli Stati Uniti è "sorprendentemente sovietico". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Federal Communications Commission (Fcc) e amministratore delegato di Ncta, in una intervista ad "Axios". Lo stanziamento da 100 miliardi di dollari, che punta ad espandere la banda larga sulla totalità del territorio Usa, è parte del piano infrastrutturale da 2mila miliardi di dollari promosso dalla Casa Bianca. L'Fcc sta attualmente lavorando ad un piano di sussidi, denominato "Emergency Broadband Benefit", che concederebbe alle famiglie a basso reddito uno sconto di 50 dollari sulla tariffa mensile di Internet per l'intera durata della pandemia. Secondo l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, però, i sussidi non costituiscono una soluzione a lungo termine. Secondo Powell, "l'idea che il settore privato e gli incentivi all'utile siano intrinsecamente inadatti a conseguire il risultato è sorprendentemente sovietica". "Penso non abbia precedenti questa fede infondata nelle reti governative di possedere, realizzare e gestire questo programma", ha aggiunto Powell. Secondo l'ex direttore della Fcc, il piano da 100 milioni di dollari ignora criteri di economicità e buona gestione, e scarica le possibili esternalità negative sui contribuenti che dovranno finanziarlo. (Nys)