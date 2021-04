Usa: Texas, il governatore Abbott vieta i passaporti vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha firmato ieri, 6 aprile, un ordine esecutivo che mette al bando l'utilizzo di passaporti vaccinali da parte di enti statali e attività private nello Stato come prerequisito per l'accesso ai loro servizi. La presa di posizione di Abbott affianca il Texas alla Florida, il cui governatore, Ron DeSantis, ha preso posizione a sua volta contro l'adozione di passaporti o certificati di vaccinazione come discriminante per l'accesso a beni e servizi. Secondo DeSantis, i passaporti vaccinali creerebbero "una società a classi sulla base della vaccinazione". L'ordinanza firmata dal governatore del Texas proibisce la richiesta del passaporto vaccinale a tutti gli enti pubblici texani, e a tutte le entità private che ricevano una qualunque forma di contributo o finanziamento pubblico. "Ogni giorni, sempre più cittadini texani stanno tornando alla normalità grazie a vaccini sicuri ed efficaci contro la Covid-19. Tuttavia, come ho sempre affermato, questi vaccini sono sempre volontari, e mai una scelta obbligata. Il governo non dovrebbe chiedere ad alcun texano di esibire una prova dell'avvenuta vaccinazione, o di rivelare una qualunque informazione sanitaria personale, come requisito per condurre la propria vita quotidiana". (segue) (Nys)