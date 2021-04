Usa: Texas, il governatore Abbott vieta i passaporti vaccinali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di coronavirus, ha dichiarato lunedì, 5 aprile, che il governo federale non intende imporre l'obbligo del passaporto vaccinale per viaggiare o condurre affari dopo la pandemia. Tuttavia, l'amministrazione del presidente Joe Biden è già al lavoro con grandi aziende private, incluse le compagnie aeree, per creare "credenziali di immunizzazione", e diverse grandi aziende nel paese- anche in Florida - hanno già avvertito che i passaporti vaccinali saranno necessari ad accedere ai loro servizi dopo la riapertura. (Nys)