Corea del Sud: aprono i seggi per le elezioni locali a Seul e Busan

- Le città di Seul e Busan hanno aperto i seggi oggi, 7 aprile, per le elezioni municipali in corso oggi nelle due maggiori città della Corea del Sud. I residenti hanno già avuto a disposizione due giorni per esprimere anticipatamente il loro voto lo scorso fine settimana. Il voto si svolge presso 722 seggi a Seul, Busan e in altre regioni del Paese: in aggiunta alle cariche di sindaco delle due principali metropoli sudcoreane, i cittadini del Paese saranno infatti chiamati ad eleggere i vertici di due amministrazioni regionali e 17 membri di diversi consigli legislativi regionali. A Seul hanno diritto al voto un totale di 8,4 milioni di persone, mentre a Busan gli aventi diritto sono 2,9 milioni. Alle ore 9 di questa mattina l'affluenza alle urne era del 6,2 per cento, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto alle elezioni locali del 2018. (segue) (Git)