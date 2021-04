Corea del Sud: aprono i seggi per le elezioni locali a Seul e Busan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi pubblicati in Corea del Sud in vista delle elezioni locali a Seul e Busan attribuiscono un forte vantaggio ai conservatori, che paiono prossimi ad aggiudicarsi il governo dei due principali centri metropolitani del Paese nonostante i piani infrastrutturali promossi dal presidente Moon Jae-in, leader del fronte socialdemocratico di quel Paese. Lo scorso febbraio, proprio Moon ha annunciato, durante una visita a Busan, i piani per la realizzazione di un nuovo aeroporto internazionale a Gadeok Island, a sudovest della città portuale. Il progetto, discusso sin dai primi anni Duemila, è stato scongelato alla vigilia delle elezioni proprio dall'amministrazione Moon, che ha presentato l'aeroporto come parte di un piano per "collegare l'aria, il mare e la terra e creare uno hub logistico di livello mondiale". A giudicare dai sondaggi, però, i Democratici perderanno Busan, e anche la capitale Seul, che pure ha rappresentato a lungo una roccaforte elettorale delle forze politiche di centrosinistra. (segue) (Git)