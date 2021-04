Corea del Sud: aprono i seggi per le elezioni locali a Seul e Busan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Conservatori hanno candidato a sindaco della capitale l'ex primo cittadino Oh Se-hoon, che le rilevazioni demoscopiche danno saldamente in testa sul candidato democratico, Park Young-sun. Le elezioni locali di domani sono ritenute da molti osservatori una anticipazione degli equilibri che emergeranno dalle elezioni presidenziali del prossimo anno. In Corea del Sud i presidenti possono servire un singolo mandato quinquennale, e dunque Moon non potrà ricandidarsi alla guida del Paese. Il Partito democratico, così come il presidente, hanno subito un calo costante di gradimenti da parte dell'elettorato, che imputa all'amministrazione in carica risultati insoddisfacenti sui fronti del rafforzamento della Classe media e della normalizzazione delle relazioni con la Corea del Nord. (Git)