Filippine-Cina: Duterte chiede soluzione pacifica a stallo navale

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha dichiarato che il suo governo è impegnato a cercare una soluzione pacifica alla disputa innescata dall'invio di centinaia di pescherecci cinesi attorno ad un atollo conteso da entrambi i Paesi. Duterte ha tentato di allentare le tensioni ieri, 6 aprile, dopo giorni di dure dichiarazioni da parte di ministri e vertici delle Forze armate filippine. L'ingresso nella zona economica esclusiva delle Filippine di centinaia di navi cinesi, che secondo Manila sono operati da personale paramilitare, ha causato frustrazione a Manila e preoccupazione negli Stati Uniti e in Giappone. "Continueremo a far fronte alle questioni a Julian Felipe (parte dell'atollo delle Spratly) tramite i canali diplomatici e per vie pacifiche", ha dichiarato Duterte, tramite una nota letta dal suo portavoce, Harry Roque. La Cina sostiene che Julian Felipe, nota anche come Whitsun Reef, sia un proprio territorio di pesca tradizionale. L'ambasciata cinese a Manila non ha commentato la nota del presidente filippino. (segue) (Fim)