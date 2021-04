Filippine-Cina: Duterte chiede soluzione pacifica a stallo navale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi sono territori ben all’interno della zona economica esclusiva (Zee) filippina e della Piattaforma continentale (Cs) dove i filippini hanno il diritto esclusivo alle risorse ai sensi del diritto internazionale e della sentenza arbitrale del 2016”, prosegue il comunicato. “Chiediamo ai cinesi di fermare questa incursione e richiamare immediatamente queste barche che violano i nostri diritti marittimi e invadono il nostro territorio sovrano. Ci impegniamo a difendere i nostri diritti sovrani sul Mar delle Filippine Occidentale”, si legge più avanti. Infine, il ministero ha riferito di aver avviato un coordinamento con la Guardia costiera, la Task force nazionale per il Mar delle Filippine Occidentale e il ministero degli Esteri per “un’azione appropriata per la protezione del benessere dei pescatori filippini, delle risorse marine” e il mantenimento della pace e della stabilità nell’area (Fim)