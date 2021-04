Brasile-Russia: colloquio Bolsonaro-Putin, focus su possibile importazione Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La telefonata tra il presidente Bolsonaro e Putin mostra il superamento dell'opposizione da parte del capo dello Stato brasiliano all'acquisto del vaccino russo. Il dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (Hhs) ha ammesso nel suo rapporto annuale pubblicato a gennaio di aver utilizzato le "relazioni diplomatiche" per costringere il Brasile, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, a rifiutare l'autorizzazione all'uso del vaccino anti-Covid Sputnik V. Secondo quanto si legge alla pagina 49 del rapporto, le autorità americane attribuiscono le loro azioni alla necessità di "mitigare gli sforzi" della Russia per aumentare la sua "influenza" nella regione, il ché, come sostiene il documento del dipartimento Usa sarebbe dannoso per "la sicurezza degli Stati Uniti". Il rapporto non ha approfondito come l'approvazione del Brasile di un vaccino aggiuntivo per combattere la pandemia minerebbe la sicurezza degli Stati Uniti. La pressione è stata esercitata nel 2020 nel corso dell'amministrazione di Donald Trump. Con l'elezione di Joe Biden. (segue) (Brb)