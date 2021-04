Uruguay: ministro Difesa incontra capo Comando meridionale Usa, Craig Faller (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faller ha anche fatto riferimento al contributo in donazioni all'Uruguay fatto dal Comando meridionale nel quadro della pandemia, che, ha detto, ha finanziato "più di 20 progetti del valore di 4,8 milioni dollari per l'acquisto di attrezzature di prima necessità, forniture e risorse che sono state utilizzate in tutto il Paese". Ha anche sottolineato che il governo degli Stati Uniti "sta impegnando più di 260 milioni di dollari per sostenere la risposta della regione alla pandemia e recentemente si è impegnato per 4 miliardi di dollari a sostegno della vaccinazione globale e della distribuzione del piano Covax". L'ammiraglio Usa ha affermato quindi che si tratta del contributo "più grande" che "qualsiasi paese" ha dato e che "dimostra il suo impegno a livello globale". (segue) (Brb)