Uruguay: ministro Difesa incontra capo Comando meridionale Usa, Craig Faller (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della conferenza di Faller, si legge sul quotidiano "La Diaria", il ministro Garcia ha tenuto un punto stampa in cui ha informato i media sul "lavoro di cooperazione materiale" che l'Uruguay sta portando avanti con il governo degli Stati Uniti con l'obiettivo di rinnovare parte della flotta delle sue forze armate. In particolare, ha spiegato Garcia, il paese sudamericano mira ad ottenere tre pattuglie fluviali che verranno utilizzate per il controllo delle acque del fiume Uruguay che segna il confine con l'Argentina. Il ministro della Difesa uruguaiano ha chiarito che l'operazione non comporterebbe alcun costo e che implicherebbe esclusivamente le spese di messa a punto dei mezzi navali. (Brb)