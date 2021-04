Argentina: Covid, nuovo record di contagi giornalieri con 20.870 casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco della pandemia avviene mentre il governo cerca di recuperare il tempo perduto nella campagna di immunizzazione, iniziata il 29 dicembre, a causa principalmente dei ritardi nelle consegne dei vaccini acquisiti (Sputnik V, Sinopharm e Oxford-AstraZeneca). Nelle ultime settimane l'approvvigionamento delle dosi ha ripreso vigore ma il rischio concreto è che non si sia arrivati a tempo per contrastare l'impatto più forte della seconda ondata di contagi. Ad oggi in Argentina sono state applicate 4.515.834 di dosi in totale (3.816.236 di persone con una dose e 699.598 persone con le due dosi). In questo contesto è atteso per questa settimana un annuncio del governo riguardo a possibili misure restrittive della circolazione. Le misure di prevenzione decretate dal governo (Distanziamento e Isolamento sociale preventivo e obbligatorio - Dispo/Aspo) rimarranno in vigore fino al 9 aprile e prima di quella data l'esecutivo dovrà decidere come affrontare l'attuale situazione epidemiologica. (Abu)