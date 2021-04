Giappone: premier Suga, elezioni anticipate a settembre "una possibilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha dichiarato che potrebbe indire elezioni anticipate prima della scadenza del suo mandato come leader del Partito liberaldemocratico (Ldp), il prossimo 30 settembre. "E' certamente una possibilità", ha affermato il primo ministro nel corso di una intervista televisiva. Le elezioni anticipate comporterebbero lo scioglimento anticipato della Camera dei rappresentanti - la Camera bassa della Dieta - il cui mandato quadriennale scade il prossimo 21 ottobre. Suga ha spiegato che l'ipotesi di elezioni anticipate potrebbe concretizzarsi anche nel caso uno o più partiti di opposizione presentassero una mozione di sfiducia contro il governo in carica. Le dichiarazioni di Suga fanno eco a quelle del segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai, che aveva avvertito le forze di opposizione di prepararsi al voto in caso di mozione di sfiducia. Il Partito costituzionale democratico e altri partiti dell'opposizione parlamentare giapponese hanno ventilato la possibilità di una mozione di sfiducia per contestare la risposta del governo in carica alla pandemia di coronavirus e per una serie di scandali che hanno coinvolto funzionari governativi. (Git)