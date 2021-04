Iran: Usa definiscono “costruttivi” colloqui di Vienna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano e alla conseguente reimposizione delle sanzioni contro l’Iran, Teheran ha costantemente oltrepassato i limiti dell’intesa siglata nel 2015, tra cui l’aumento della percentuale di arricchimento dell’uranio, ormai sopra al 20 per cento, e all’installazione di nuove centrifughe avanzate. Il Dipartimento di Stato Usa ha dichiarato che il fulcro dei colloqui di Vienna sarà "sui passi nucleari che l'Iran dovrebbe compiere per tornare a conformarsi" al Piano globale d’azione congiunto. In base all'accordo del 2015, le sanzioni economiche degli Stati Uniti e di altre sanzioni contro Teheran sono state rimosse in cambio dei limiti al programma nucleare iraniano per rendere più difficile lo sviluppo di un'arma atomica. L’amministrazione del nuovo presidente Joe Biden ha aperto sin dall’insediamento, lo scorso 20 gennaio, alla possibilità di un ritorno all’accordo, a patto tuttavia che venga esteso temporalmente e che preveda anche dei limiti al programma missilistico di Teheran e al sostegno militare garantito dalla Repubblica islamica agli alleati nella regione mediorientale, quali Hezbollah in Libano, Hamas nella Striscia di Gaza, gli Houthi in Yemen e il presidente Bashar al Assad in Siria. (segue) (Nys)