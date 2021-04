Iran: Usa definiscono “costruttivi” colloqui di Vienna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano (Snsc), Ali Shamkhani, ha affermato in un messaggio sul suo profilo Twitter che la Repubblica islamica non avvierà in nessun caso negoziati diversi da quelli relativi al Jcpoa. “Indipendentemente dal fatto che l'Europa abbia la volontà o la capacità di persuadere gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni contemporaneamente e il ritorno di Washington ai suoi impegni, non ci sarà alcuna possibilità per l'Iran di entrare nei colloqui in altri campi diversi dal Jcpoa”, ha dichiarato. Il tweet di Shamkhani ha fatto seguito alle osservazioni dell'inviato speciale dell'amministrazione statunitense per l'Iran, Rob Malley. In un'intervista con l'”American National Public Radio”, Malley ha dichiarato in merito ad un eventuale accordo di "follow-up" nel caso di un rilancio dell’accordo sul nucleare: “Quello che vorremmo perseguire è, prima di tutto, un accordo più lungo. Anche se quello in vigore durerà abbastanza tempo, sarebbe meglio protrarre alcune delle sue disposizioni". (Nys)