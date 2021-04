Cile: Fmi migliora stime su crescita, pil al +6,2 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile (Bcl) prevede invece per il 2021 una crescita del pil tra il 6 ed il 7 per cento. E' quanto afferma il rapporto mensile sulla politica monetaria (Ipom) pubblicato il 31 marzo. Principali fattori della ripresa, secondo la Bcl, saranno sia il progresso avanzato della campagna di vaccinazione contro il coronavirus sia la previsione di un ulteriore aumento del prezzo internazionale del rame. "La proiezione di crescita per il 2021 aumenta rispetto a dicembre e non mostra cambiamenti rilevanti per gli anni successivi. Nello scenario centrale, la proiezione di crescita per il 2021 sale ad un range compreso tra il 6,0 e il 7,0 per cento (contro il 5,5-6,5 per cento stimato a dicembre), mentre per il 2022 resta tra il 3,0 e il 4,0 per cento. Per il 2023, è compreso tra il 2,5 e il 3,5 per cento, un po 'al di sotto della stima di crescita tendenziale ", ha affermato il presidente della Bcl, Mario Marcel. Nella sua presentazione, Marcel ha evidenziato tuttavia che gli investimenti mostrano una ripresa più lenta rispetto ai consumi, risentendo dell'elevata incertezza sullo sviluppo della pandemia e dell'onere finanziario delle imprese. (Nys)