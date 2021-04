Usa: Amazon appoggia piano infrastrutture Biden e aumento tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso digitale statunitense Amazon appoggia il piano da 2.000 miliardi di dollari che l’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha messo a punto per rilanciare le infrastrutture e favorire l’occupazione, compreso l’annunciato aumento delle tasse per le imprese volto a finanziarlo. Lo ha fatto sapere in una nota Jeff Bezos, fondatore di Amazon nonché uomo più ricco del pianeta. “Sosteniamo il focus dell'amministrazione Biden sui coraggiosi investimenti nelle infrastrutture statunitensi”, si legge nel messaggio social. "Riconosciamo che tali investimenti richiederanno concessioni da tutte le parti, sia sui dettagli di ciò che riguardano e sia su come saranno finanziati (noi siamo a favore di un aumento delle tasse sulle imprese) – spiega ancora Bezos - speriamo che il Congresso e l'amministrazione lavorino per trovare la soluzione più giusta, equilibrata, per mantenere e rilanciare la competitività degli Stati Uniti”. (segue) (Nys)