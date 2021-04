Usa: Amazon appoggia piano infrastrutture Biden e aumento tasse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato il pacchetto di misure voluto da Biden etichettandolo come “un omaggio alla Cina”. In una nota, pubblicata sul suo nuovo sito “45office”, Trump ha affermato: "Il piano radicale di Joe Biden per attuare il più grande aumento delle tasse nella storia americana è un enorme omaggio alla Cina". E ha aggiunto: "Schiaccerà i lavoratori americani e decimerà la produzione statunitense, concedendo allo stesso tempo privilegi fiscali speciali a multinazionali straniere". Secondo l’ex inquilino della Casa Bianca “il crudele e spietato attacco di Biden al sogno americano non deve diventare legge". Trump ha quindi concluso dicendo: “La nostra economia sarà distrutta", come il "confine meridionale", con un riferimento alla gestione dei flussi migratori da parte dell’amministrazione Biden alla frontiera con il Messico. (Nys)