Uruguay: Fmi prevede crescita del 3 per cento del pil nel 2021

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l'Uruguay una crescita del +3 per cento del pil nel 2021 e del +3,1 per cento nel 2021, secondo quanto si legge nel "World economic outlook" (Weo). Si tratta di proiezioni in linea con quelle raccolte dall'ultima inchiesta sulle aspettative del mercato della Banca centrale (Bcu), dove pure si stima in media un incremento del pil attorno al 3 per cento. Le stime dell'istituzione guidata da Kristalina Georgieva sono invece inferiori a quelle elaborate dal governo che, dopo un calo del pil del 5,8 per cento nel 2020, prevede che la crescita nel 2021 sarà del 3,5 per cento, con una piena ripresa dell'attività produttiva a livelli pre-pandemia entro il terzo trimestre. L'esecutivo di Luis Lacalle Pou punta a stimolare la ripresa con un piano di investimenti in opere pubbliche e infrastrutture per 1,2 miliardi di dollari che include lo sviluppo del porto di Montevideo, la messa in concessione di 5 aeroporti, e la creazione di un nuovo depuratore d'acqua. Sul fronte delle spese, il governo prevede di chiudere il 2021 con un deficit fiscale del 4,3 per cento giustificato interamente con la necessità di mantenere il fondo straordinario per la lotta al Covid-19 stimato inizialmente in 540 milioni di dollari. (segue) (Nys)