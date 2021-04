Uruguay: ministro Difesa incontra capo Comando meridionale Usa, Craig Faller

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Uruguay, Javier Garcia, ha ricevuto il comandante in capo del Comando meridionale delle Forze armate degli Stati Uniti (Us Southcom), l'ammiraglio Craig Faller. Al termine dell'incontro tenutosi presso la sede ministeriale, si legge in una nota ufficiale di Montevideo, Faller è intervenuto in una conferenza stampa in cui ha evidenziato il "prezioso" rapporto di cooperazione tra i due paesi e ha descritto l'Uruguay come un "partner importante in questioni di sicurezza". Per parte sua, Garcia ha riferito che il governo uruguaiano ha iniziato i negoziati per l'acquisizione di tre navi, veicoli blindati e un elicottero dalle Forze armate statunitensi. (segue) (Brb)