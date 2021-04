Uruguay: ministro Difesa incontra capo Comando meridionale Usa, Craig Faller (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faller, massima autorità militare statunitense per la regione, ha sottolineato la cooperazione tra i due paesi in materia militare e ha ricordato che il Southcom ogni anno invita dai 30 ai 40 ufficiali uruguaiani per fornire loro addestramento militare negli Stati Uniti. L'ammiraglio statunitense ha fatto menzione inoltre del "contributo significativo" dei militari uruguaiani nelle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, che rappresentano la metà delle forze di pace nell'emisfero occidentale. "Gli Stati Uniti sono molto orgogliosi di sostenere l'Uruguay nella costruzione di questo corpo di professionisti del mantenimento della pace di alto livello riconosciuto a livello internazionale", ha detto. (segue) (Brb)