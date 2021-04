Brasile: 4.195 morti in 24 ore, nuovo record decessi da inizio pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le proiezioni dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva resta in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra aprile e maggio, raggiungendo quasi 500.000 vittime a giugno. Marzo è stato il mese in cui è stata registrata la più alta mortalità per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile. Secondo i dati del ministero della Salute 66.868 persone hanno perso la vita per Covid-19 in 31 giorni. Si tratta di più del doppio dei 32.912 morti registrati nel mese di luglio 2020, quando la pandemia provocò il primo picco di decessi. Il numero di morti è anche più del doppio di quelli registrati nel precedente mese di febbraio, quando le vittime furono 30.484. Il dato conferma il trend di aumento stabile della mortalità per Covid. Inoltre con le 3.869 vittime registrate il giorno 31 marzo il mese si è chiuso con un nuovo record assoluto giornaliero, il sesto consecutivo. (Brb)