Argentina: Covid, nuovo record di contagi giornalieri con 20.870 casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha registrato un record assoluto di contagi da Covid-19 su base giornaliera, con 20.870 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. La cifra conferma le previsioni del governo di Alberto Fernandez circa l'imminente arrivo di una seconda ondata di contagi resa ancora più temibile dalla presenza confermata anche della variante più contagiosa del virus, quella brasiliana di Manaos. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia arriva in questo modo a 2.428.029, mentre il numero dei casi attivi scala a 207.350, con un incremento di oltre il 5 per cento in sole 24 ore. L'ultimo bollettino epidemiologico giornaliero riporta inoltre 163 nuovi decessi legati all'infezione Covid-19, per un totale di 56.634 morti dall'inizio della pandemia. Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva è, secondo dati ufficiali, del 57,4 per cento a livello nazionale. Epicentro della pandemia è l'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con quasi il 60 per cento dei contagi del paese. (segue) (Abu)