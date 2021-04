Usa-Russia: fonti stampa, Putin intende partecipare a summit sul clima organizzato da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, avrebbe intenzione di partecipare al summit virtuale sul clima organizzato dal capo di Stato Usa, Joe Biden, tra il 22 e il 23 aprile prossimi. Lo riferisce l’emittente “Bloomberg”, citando fonti anonime a conoscenza della faccenda, secondo le quali il capo del Cremlino starebbe già lavorando al discorso che pronuncerà durante l’incontro, sebbene la sua partecipazione sia ancora in dubbio. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha negato che l’amministrazione Usa sia a conoscenza delle intenzioni russe in merito. “Mi aspetto che man mano che ci avvicineremo avremo conferma su chi parteciperà al vertice", ha detto ai giornalisti. Putin, assieme al leader cinese Xi Jinping, è tra i 40 leader mondiali invitati a partecipare all’incontro, inclusi quelli dei 17 paesi che da soli rappresentano circa l'80 per cento delle emissioni di Co2 e del prodotto interno lordo a livello globale.(Nys)