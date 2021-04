Usa: Blinken incontra capo agenzia federale responsabile media globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato Kelu Chao, capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per i media globali (Usagm). Lo riferisce il dipartimento di Stato. L’Usagm è un'agenzia governativa indipendente responsabile per tutti i mezzi di comunicazione non militari finanziati dal governo di Washington come ad esempio l'emittente "Radio Free Europe" o “Radio Free Asia”. Le parti hanno discusso del “ruolo vitale che i media liberi e indipendenti svolgono nella conservazione e promozione dei principi democratici in tutto il mondo”, ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha espresso il suo forte sostegno alle reti affiliate all’ Usagm in tutto il mondo. “Il lavoro indipendente di queste reti è particolarmente importante nei paesi con ambienti mediatici repressivi, inclusi i casi in cui il giornalismo indipendente è censurato o la libertà di espressione è limitata o punita”, si legge nella relativa nota ufficiale.(Nys)