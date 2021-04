Brasile-Russia: colloquio Bolsonaro-Putin, focus su possibile importazione Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha avuto un colloquio telefonico l’omologo russo, Vladimir Putin, durante il quale i due leader hanno parlato del possibile acquisto da parte di Brasilia di dosi del vaccino anti-Covid russo Sputnik V, sviluppato l'istituto di ricerca Gamaleya grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif). "Ho appena ricevuto una chiamata dal presidente Putin. Una delle questioni più importanti che abbiamo trattato è stata la possibilità per noi di ricevere il vaccino Sputnik V prodotto dalla Russia. Naturalmente ci sono alcuni ostacoli burocratici da superare qui in Brasile, e stiamo cercando di facilitare il contatto tra le altre autorità, compresa Anvisa (l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria), per riuscire a importare il vaccino in sicurezza", ha detto il presidente in un video pubblicato sui suoi profili social. Bolsonaro ha anche affermato che questa settimana i funzionati dell'Anvisa dovrebbero ricevere l'ambasciatore russo in Brasile, Alexey Labetskiy, per discutere di come accelerare l'importazione del preparato. Il Brasile dovrebbe anche inviare in Russia un team dell'Anvisa per ispezionare gli impianti di produzione dello Sputnik V. (segue) (Brb)