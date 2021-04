Brasile-Russia: colloquio Bolsonaro-Putin, focus su possibile importazione Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha ricevuto la richiesta per l'uso di emergenza del vaccino anti-covid Sputnik V, sviluppato l'istituto di ricerca Gamaleya grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif), avviando l'analisi della richiesta di utilizzo in emergenza che è effettuata da un team multidisciplinare, con specialisti nelle aree di registrazione, monitoraggio e ispezione. Il termine previsto dall'agenzia tra il processo di verifica del documento e l'esito dell'ordine è di sette giorni. Tuttavia, questo periodo verrà interrotto in caso di mancanza di documenti. In questo caso, Anvisa può richiedere ulteriori informazioni al laboratorio. (segue) (Brb)