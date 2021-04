Cile: elezioni amministrative e costituenti rinviate al 15 e 16 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scrutini fissati per il 10 e l'11 aprile inaugurano nel paese una lunga fase elettorale che culminerà il 21 novembre con le elezioni presidenziali. In questa prima tornata, oltre alle elezioni amministrative, verrà definita la composizione dell'Assemblea incaricata di redigere una nuova Costituzione in sostituzione di quella attuale, redatta durante la dittatura militare di Augusto Pinochet nel 1980. Lo scorso 25 ottobre, al culmine di una stagione di forti proteste sociali, il Cile aveva votato a grande maggioranza a favore della riforma dell'attuale costituzione in uno storico referendum. Il Sì alla riforma ha ottenuto oltre il 78 per cento delle preferenze, mentre nel quesito sul tipo di assemblea che sarà incaricata di redigere il testo si è imposto con oltre il 79 per cento il modello interamente costituente con partecipazione di genere egualitaria. (Abu)