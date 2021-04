© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la discussione di diverse mozioni e più proposte di delibera tra cui il Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale. La seduta viene trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 14-19)REGIONE LAZIO- Seduta del consiglio regionale del Lazio: prosecuzione dell'esame della proposta di deliberazione consiliare inerente all'approvazione del Piano della Riserva naturale della Marcigliana di Roma. La seduta viene trasmessa in streaming sul sito del consiglio regionale del Lazio (ore 11) (segue) (Rer)