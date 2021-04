Roma: Ferrara (M5s), su Ztl sto con Raggi, votato ok per errore, problema di connessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul voto Ztl io sto con Virginia Raggi. Non scherziamo. Il voto favorevole è stato un errore che non sono riuscito a rettificare perché avevo un problema di connessione. Sia ben chiaro". Lo scrive in un tweet il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara il cui voto sulla mozione presentata da Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina per impegnare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a prorogare la sospensione dei varchi Ztl è risultato favorevole. (Rer)