Covid: Speranza, sbaglia chi fa politica sull'epidemia

- "Sbaglia chi fa politica sull'epidemia. Penso che sull'epidemia dovremmo unire l'Italia, gli italiani e fare quest'ultimo sforzo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite alla trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris, in onda stasera su La7. "Non manca tanto: la campagna di vaccinazione presto darà risultati positivi e saremo in grado di programmare un futuro diverso per il nostro Paese".(Rin)