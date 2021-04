Vaccino: Speranza su AstraZeneca, dobbiamo fidarci delle nostre istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda AstraZeneca, "dobbiamo fidarci delle nostre istituzioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite alla trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris, in onda stasera su La7. "Abbiamo a che fare con un virus nuovo e anche con dei vaccini che sono stati messi in commercio da pochissimi giorni. È evidente - ha sottolineato - che la scienza deve continuare a monitorare. Io mi fido dell'Aifa e dell'Ema, e penso che sapranno darci le risposte giuste".(Rin)