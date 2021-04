Usa: prosegue processo Chauvin, nel mirino uso forza contro Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri che gestiscono l’accusa nel processo contro l'ex agente di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, continuano a concentrare la loro attenzione sull'addestramento e sulle tattiche della polizia del Minnesota, con l’obiettivo di dimostrare che il poliziotto ha fatto un uso eccessivo della forza nel tentativo di fermare George Floyd. Lo riferisce la stampa statunitense ricordando che quest’ultimo, afroamericano morto il 20 maggio 2020, è diventato il simbolo delle proteste dilagate la scorsa estate nel Paese sull’onda del movimento “Black lives matter”. Chauvin, accusato di omicidio di secondo e terzo grado per aver puntato un ginocchio sul collo di Floyd per più di nove minuti, si è dichiarato non colpevole. Il medico legale della contea di Hennepin ha dichiarato che si tratta di omicidio, mentre l'avvocato difensore di Chauvin, Eric Nelson, sostiene che Floyd è invece morto per la combinazione di un’overdose di droga e un malore cardiaco. Diversi esperti hanno affermato in aula che la pressione esercitata da Chauvin sul collo di Floyd non rientra nelle procedure standard. "Diciamo agli agenti di stare lontani dal collo quando possibile", ha detto il tenente della polizia di Minneapolis, Johnny Mercil, definendo l’azione come una "aggressione attiva".(Nys)