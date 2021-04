Brasile: Bolsonaro autorizza enti pubblici a ricevere donazioni anche da privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto che autorizza tutti gli enti e organi della pubblica amministrazione federale a ricevere donazioni da persone o aziende. In una nota, il Segretariato generale della Presidenza ha spiegato che lo scopo del provvedimento è di rendere più facili le donazioni. Inoltre, società o privati possono esprimere un interesse a donare beni mobili o servizi, in qualsiasi momento, attraverso il sistema di donazione del governo federale (Reuse.gov). In questo caso può essere indicato anche un organo o ente specifico cui inviare la donazione. Il decreto modifica anche i termini entro i quali gli enti o enti interessati esprimono il proprio interesse a ricevere donazioni. Pertanto, l'annuncio della donazione rimarrà disponibile per un minimo di due a un massimo di otto giorni lavorativi, a seconda dei casi. (Brb)