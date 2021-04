Kosovo: Pdk, premier Kurti controlla tutto con nomina Osmani capo dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osmani è stata eletta presidente della repubblica dal Parlamento di Pristina con il voto favorevole di 71 deputati, grazie al sostegno di buona parte del partito di opposizione Ldk: solo l'ex premier Avdullah Hoti e altri due parlamentari non hanno votato per la sua nomina. Il leader dell'Ldk Lumir Abdixhiku si è congratulato con Osmani per la sua elezione, chiarendo al contempo che il partito rimarrà all'opposizione. Nel suo primo discorso dopo l'elezione, Osmani ha dichiarato che sarà la "presidente di tutti" e che il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia potrà avvenire solo quando Belgrado si scuserà e perseguirà i responsabili dei "crimini di guerra" commessi alla fine degli anni Novanta. (Alt)