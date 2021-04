Brasile: ministro Comunicazioni, sviluppo 5G eredità storica del governo per prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha affermato che la gestione dello sviluppo della tecnologia 5G per il Paese sarà l'eredità storica che il governo lascerà per il futuro. "La consegna del testo dell'asta pubblica per lo sviluppo della tecnologia 5G alla Corte dei conti federale (Tcu) è stato il momento più alto della mia carriera", ha affermato Faria nel corso di una intervista all'emittente "TvBrasil", sottolineando che "la tecnologia significherà espansione della connettività in aree remote e l'espansione del dialogo in un Brasile estremamente diviso". "Abbiamo un deserto digitale molto vasto. Ci sono 45 milioni di brasiliani senza accesso a Internet. Stiamo approfittando dell'asta 5G per ridurre questo deserto digitale e, fino al 2028, porteremo Internet a tutti i brasiliani. Sarà l'eredità storica che il governo lascerà al paese", ha concluso. (Brb)