Venezuela-Colombia: Caracas chiederà mediazione dell'Onu per soluzione a conflitto armato ad Apure (5)

- Il governo venezuelano, per parte sua, accusa il paese vicino di avere abbandonato i propri confini dando "tacito consenso" ai gruppi irregolari che operano nell'area. "Il governo di Ivan Duque, con il sostegno del comando meridionale degli Stati Uniti, ha installato un corridoio di attività illegali come il traffico di esseri umani, lo sfruttamento minerario illegale e il traffico di droga, finalizzato a finanziare la strumentalizzazione di questi gruppi armati contro il Venezuela”, si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Caracas. Il governo venezuelano sostiene che le operazioni miliari svolte nelle aree rurali mirano a proteggere la popolazione civile dalle attività illegali e dalla violenza sistematica di questi gruppi. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso preoccupazione per lo sfollamento ad Arauquita, nel dipartimento colombiano di Arauca, di oltre 5 mila persone in fuga dall'attacco armato. "L'organizzazione lavora con le autorità della Colombia e del Venezuela per adottare misure coordinate per assistere e proteggere la popolazione civile sfollata, nonché per salvaguardare il loro ritorno volontario e sicuro", sottolinea la Commissione sul suo account Twitter ufficiale. Diversi civili riparati nella città colombiana hanno denunciato violazioni da parte delle forze armate. Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha annunciato l’invio di 12 esperti nello stato di Apure per indagare su possibili violazioni commesse dall’esercito nel quadro dell’operazione militare. (Vec)