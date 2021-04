Infrastrutture: Ue aumenta finanziamenti alla Tav Torino-Lione al 55 per cento del costo di realizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea porterà dal 40 al 55 per cento il finanziamento per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Lione e Torino. In una nota il Comité pour la Transalpine spiega che la decisione è stata convalidata il 26 marzo dal Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Unione europea (Coreper) e adesso dovrà passare per un voto all'Europarlamento di Strasburgo. In questo modo la Francia risparmierà 2,5 miliardi di euro. Il costo per la realizzazione di un tunnel sotto le Alpi è stato valutato a 8,6 miliardi di euro nel 2012. Con questa decisione da parte dell'Ue, l'Italia contribuirà con 2,4 miliardi di euro mentre la Francia con 1,8 miliardi di euro.(Frp)